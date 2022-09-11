Медина не учит русский язык: «Безумно сложно. Переводчик помогает нам общаться»

Вингер ЦСКА Хесус Медина рассказал, что не учит русский язык.

– Знали, что победили в день рождения стадиона ЦСКА?

– Да, мы знали, что это важная дата для клуба. Мы усердно работали, чтобы сегодня одержать такую победу. Это отличный подарок для болельщиков ЦСКА.

– Учите ли вы русский язык?

– Нет, для меня он слишком сложный. У нас есть переводчик, который помогает нам общаться. На каждой встрече или игре мы слушаем русскую речь и кое-что понимаем, но учиться русскому – безумно сложно, – сказал Медина после вчерашнего матча 9-го тура Мир РПЛ против «Краснодара» (4:1).