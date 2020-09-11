Евгений Фролов: «Госденьги могут быть выходом, если наш футбол не привлекает достаточных спонсорских средств»

Вратарь рассказал о своем отношение к государственному финансированию в футболе.

– После вашего нашумевшего интервью с критикой российских властей отношение к вам в клубе изменилось? На официальном сайте появилась информация, что вас оштрафовали.

– Мы обсудили ситуацию, нашли точки соприкосновения. Отношение не поменялось, и я этому рад.

– «Крылья Советов», по сути, являются клубом на бюджетном финансировании. Государство должно поддерживать профессиональный футбол?

– Если наш футбол не привлекает достаточное количество спонсорских средств, государственные деньги могут быть определенным выходом из ситуации.

Тем более что спорт – это здоровый образ жизни. Но нужно соблюдать баланс, – сказал Фролов.

Фролов – главный футбольный критик власти. До Путина он атаковал РПЦ, политиков Сахалина и Саранска

Вратарь «Крыльев» раскритиковал Путина, а клуб жутко перепугался: несколько раз поблагодарил власть за стадион и наказал игрока