Захарян о срыве трансфера в «Челси»: «Надеюсь, все будет. Возможно, зимой»

Хавбек «Динамо» все еще надеется, что станет игроком «Челси».

1 сентября бело-голубые объявили о том, что 19-летний полузащитник не перейдет в лондонский клуб. «Синие» не нашли возможности перевести 15 млн евро до закрытия трансферного окна в Англии.

— Говорили, что, уйдя в «Челси», ты сменишь гражданство. Слухи?

— Это просто разговоры. Не могу это комментировать. Ничего я не собирался. Я собирался играть там, и больше ничего.

— Как думаешь, потянул бы ?

— Конечно, это намного выше по уровню чемпионат, намного труднее. Но все возможно, почему нет? Может быть, получилось бы, может быть, поехал бы по арендам. Но неважно, я хотел играть.

— Правда, что ты сам можешь выкупить контракт у «Динамо»?

— Это к клубу вопрос. Мы все с клубом будем согласовывать. Я не могу такое комментировать: «Челси» должен сделать трансфер, а не я.

— На чем ты расстался с ?

— Надеюсь, все будет. Возможно, зимой, – сказал Захарян.