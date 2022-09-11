Защитник «Ростова» Мелехин о 7-м месте: «Все стараются. Надеюсь, продолжим выигрывать»

оценил старт «Ростова» в сезоне Мир .

После 8 матчей дончане занимают в лиге 7-е место.

— За счет чего «Ростов» сейчас идет без поражений и вверху таблицы?

— Думаю, из-за того, что у нас все выкладываются на тренировках. И все выходят на матч только с одной целью — победить. Поэтому так получается. Потому что все стараются.

— На какое итоговое место в таблице может рассчитывать «Ростов»? Можете побороться с «Зенитом» за первую строчку?

— Конечно, хотим быть как можно выше. У нас задача — побеждать в каждой игре. Надеюсь, что продолжим выигрывать.

— Что ждете от ближайшего матча со «Спартаком»?

— «Спартак» — очень хорошая команда. Сейчас к ним пришел новый главный тренер. Они стараются играть в комбинационный футбол. Думаю, получится интересный матч, – сказал защитник .