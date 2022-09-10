Хави о 4:0 с «Кадисом»: «Важная победа на сложном поле. «Барселона» создавала моменты и доминировала»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с в 5-м туре .

Каталонцы одержали победу со счетом 4:0. Во время матча одному из болельщиков стало плохо, и игру приостановили. Когда фаната удалось реанимировать, команды доиграли матч.

«Это была непонятная ситуация: одни говорили, что он упал с трибун, другие – что есть угроза сердечного приступа. Если бы случилась беда, мы бы [окончательно] остановили матч. Речь идет о человеческой жизни, и мы должны были быть выше футбола. К счастью, беды не случилось, и мы смогли играть в футбол.

Это важная победа на сложном поле, мы не побеждали здесь уже два сезона. Мы создавали моменты и доминировали. Три очка были очень важны для того, чтобы остаться на вершине турнирной таблицы.

Мы создали не так много моментов, как ожидали. Главное в таких матчах – открыть счет. Иногда нам нужно лучше понимать, когда нужно отдать последний пас. Но я счастлив, несмотря на то, что мы провели неидеальный матч», – сказал .