Де Йонг остается в «Барселоне». Он не передумал, несмотря на интерес «МЮ» и «Челси»

Полузащитник Френки де Йонг не сменит команду этим летом.
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что нидерландец остается в «Барселоне». Он изначально был настроен продолжить играть за «блауграну» и свое мнение в итоге не изменил.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси», интересовавшиеся 25-летним хавбеком, вышли из борьбы за него.
В нынешнем сезоне де Йонг провел 3 матча в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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