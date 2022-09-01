Де Йонг остается в «Барселоне». Он не передумал, несмотря на интерес «МЮ» и «Челси»

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Полузащитник Френки де Йонг не сменит команду этим летом.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что нидерландец остается в «Барселоне». Он изначально был настроен продолжить играть за «блауграну» и свое мнение в итоге не изменил.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси», интересовавшиеся 25-летним хавбеком, вышли из борьбы за него.

В нынешнем сезоне де Йонг провел 3 матча в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Антони просил сделать его крупнейшей продажей в истории Эредивизи. Получилось: обошел Де Йонга и Де Лигта

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