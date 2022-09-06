«МЮ» и «Челси» продолжат следить за ситуацией де Йонга до зимы

и могут попытаться подписать Френки де Йонга зимой.

Об этом сообщил журналист в колонке для Caught Offside.

«На данный момент ситуация абсолютно спокойна. Френки хотел остаться в «Барсе», поэтому никаких новостей по поводу его будущего пока нет.

«Ман Юнайтед» и «Челси» точно продолжат следить за ситуацией, но они знают, что все лето де Йонг настаивал на желании остаться в «Барсе». Лишь через несколько месяцев станет ясно, в каком направлении будет развиваться ситуация.

Френки доволен жизнью в Барселоне, его девушка счастлива там. Он четко дал понять, что хочет остаться.

«Юнайтед» просто надеялся, что Френки передумает. Иногда нужно потерпеть, чтобы подписать топ-игрока. Клуб хотел подождать, чтобы понять, поменяет ли Френки мнение. Но этого не случилось, поэтому клуб вложил большую сумму в Каземиро.

Из-за трансфера Каземиро «МЮ» может уже не вернуться за де Йонгом. И «Челси», и «Юнайтед» подписали полузащитников – Закарию и Каземиро. Если у этих игроков все получится, то клубы могут отказаться от идеи потратить большие деньги на де Йонга», – написал Романо.