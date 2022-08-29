Де Йонг и Депай вылетели в Лондон. Вероятно, игроки «Барсы» посетят свадьбу ван де Бека

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Два футболиста «Барселоны» отправились в Лондон. 

В твиттере El Chiringito появились видеоролики, на которых Френки де Йонг и Мемфис Депай заходят в аэропорт. Утверждается, что они вылетели в Лондон. Сами игроки не стали отвечать на вопросы журналиста.

Журналист ESPN Сэмюэл Марсден пишет, что игрокам каталонского клуба дали два выходных дня, и поездка де Йонга и Депая в Лондон не связана с трансферами в английские клубы. 

Вероятно, футболисты отправились в Англию, чтобы посетить свадьбу партнера по сборной Нидерландов – полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека. 

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