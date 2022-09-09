посоветовал российским футболистам уезжать играть в Европу.

– У тебя с детства была мечта играть в Европе, ты ее реализовал. А многие российские игроки, у которых изначально та же мечта, на это не решаются и остаются в зоне комфорта. Что бы ты, пятый сезон играя во Франции, сказал и им, и подрастающим юным футболистам?

– Если человеку нравится играть в России, его устраивают зарплата и комфорт в родной стране, – тяжело, да и незачем заставлять его куда-то ехать. Не считаю, что это плохо, – таков его выбор. Но если он хочет прогрессировать, – конечно, нужно уезжать. Безоговорочно. Тут даже спорить не о чем.

– А если он хочет, но боится?

– Думаю, что попробовать нужно. Потому что вернуться в Россию ты всегда можешь. Да, в Европе может не получиться – посадят на скамейку, в худшем случае вообще не будешь попадать в заявку.

Ничего страшного – вернешься, наберешь форму и будешь так же играть, как раньше. Но ты попытался, и в этом точно нет ничего плохого! Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть, – сказал полузащитник .