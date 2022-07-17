Головин о 2:2 с «Интером»: «Личные показатели тоже важны, я рад и голу, и передаче. Тем более в ворота такого противника»

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Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о товарищеском матче с «Интером» (2:2).

Россиянин забил и отдал голевой пас в первом тайме.

«Получился отличный спарринг с серьезным, статусным соперником. Такие игры очень нужны во время подготовки, чтобы по-настоящему проверить себя. Думаю, мы смотрелись достойно.

Как ни крути, личные показатели тоже важны, поэтому, конечно, я рад и забитому мячу, и голевой передаче. Тем более в ворота такого противника.

Но давайте смотреть правде в глаза: это неофициальная игра, просто контрольный матч, так что не нужно его переоценивать.

После перерыва было много замен, это обычная практика. Чаще всего в таких матчах мы играем по тайму.

Самое главное сейчас – хорошо подготовиться к сезону, к старту чемпионата и матчам квалификации Лиги чемпионов. И сегодняшняя встреча – это важный этап подготовки», – заявил Головин.

Головин забил и отдал голевой пас в товарищеском матче «Монако» с «Интером» (2:2)

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