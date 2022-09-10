Директор «Майнца» об увольнении Тухеля: «Кто-то, кто ничего не смыслит в футболе, сказал «давайте попробуем другого» после 6 игр. «Челси» будет горько сожалеть об этом решении»

Спортивный директор раскритиковал владельца «Челси» за увольнение .

работал с тренером в «Майнце».

«Это увольнение – лишний аргумент в пользу тех, кто выступает против инвесторов в футболе.

Это было исключительно решение инвестора [ ]. Кто-то, кто ничего не смыслит в футболе, вероятно, подумал, что шестое место – это недостаточно, и сказал «давайте попробуем другого тренера» после всего лишь шести игр. Других причин я не вижу.

Но «Челси» будет горько сожалеть об этом решении – такого хорошего тренера они так быстро не получат», – заявил Хайдель.

Детали переворота в «Челси»: Боэли предлагал схему 4-4-3 (да, с 11 полевыми!) и называл работу с Тухелем кошмаром