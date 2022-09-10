Директор «Майнца» об увольнении Тухеля: «Кто-то, кто ничего не смыслит в футболе, сказал «давайте попробуем другого» после 6 игр. «Челси» будет горько сожалеть об этом решении»

Теги Майнц Челси премьер-лига Англия Томас Тухель Кристиан Хайдель Тодд Боэли Футбол

Спортивный директор «Майнца» раскритиковал владельца «Челси» за увольнение Томаса Тухеля.

Кристиан Хайдель работал с тренером в «Майнце».

«Это увольнение – лишний аргумент в пользу тех, кто выступает против инвесторов в футболе. 

Это было исключительно решение инвестора [Тодда Боэли]. Кто-то, кто ничего не смыслит в футболе, вероятно, подумал, что шестое место – это недостаточно, и сказал «давайте попробуем другого тренера» после всего лишь шести игр. Других причин я не вижу.

Но «Челси» будет горько сожалеть об этом решении – такого хорошего тренера они так быстро не получат», – заявил Хайдель.

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