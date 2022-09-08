Стали известны подробности об отставке Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси».
Вчера утром Тухель не ожидал, что его уволят. Он приехал на базу, собираясь провести тренировку и начать подготовку к матчу следующего тура АПЛ против «Фулхэма».
Кроме того, тренер собирался поговорить с игроками после слабой игры против загребского «Динамо» (0:1) в Лиге чемпионов, рассказал журналист Фабрицио Романо в видео на своем ютуб-канале.
Сообщение об увольнении из «Челси» стало для Тухеля сюрпризом.
Сообщалось, что новым тренером лондонского клуба станет Грэм Поттер, ранее работавший с «Брайтоном».
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Почему «Челси» уволил Тухеля? Его тактика не работала? Он потерял раздевалку? Отвечаем на главные вопросы
125,5 млн фунтов – столько «Челси» выплатил уволенным тренерам. Тухель – в топ-3