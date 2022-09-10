«Роналду выглядел на все свои 37 лет». Никол об игре Криштиану с «Сосьедадом»

раскритиковал за матч с «Реал Сосьедад».

«Честно говоря, единственное, что мне приходит в голову при упоминании этой игры – это Роналду, которого чисто вывели к воротам [на 14-й минуте], но позволивший поймать себя двум игрокам. У него была еще пара моментов, не таких хороших, как этот, но чего-то не хватило.

Это единственное, о чем я могу думать. О том, что у Роналду был чистый выход к воротам, и он выглядел на все свои 37 лет», – заявил бывший защитник «Ливерпуля» ESPN.

У Роналду нет результативных действий в 7 матчах сезона за «МЮ». Он забил «Сосьедаду» из офсайда и попал в стенку со штрафного

У Роналду 4 офсайда в игре с «Сосьедадом». Больше никто из обеих команд не попадал в офсайд