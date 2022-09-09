Роналду получил 4 балла от MEN за игру с «Сосьедадом». Фред – худший в «МЮ», Эриксен – лучший

вошел в число худших игроков в матче с (0:1) в 1-м туре группового этапа .

Португалец получил от Manchester Evening News оценку 4 по 10-балльной шкале: «Четыре раза попадал в офсайд, в том числе в эпизоде с отмененным голом. По ходу матча его игра становилась только хуже».

Худшим футболистом в составе «МЮ» был признан хавбек Фред – 3 балла: «Ни с того ни с сего выдвигался на позицию «десятки», хотя Эриксен вышел в старте, и был не в своей тарелке. Вернулся на свою позицию во втором тайме».

Лучшую оценку у манкунианцев заработал хавбек – 8: «Лучший с отрывом игрок «МЮ» в первом тайме, участвовал в ряде ярких эпизодов с открываниями. Был заменен в перерыве».

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