У Роналду 4 офсайда в игре с «Сосьедадом». Больше никто из обеих команд не попадал в офсайд

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду 4 раза попал в офсайд в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Сосьедадом» (0:1).
37-летний португалец дважды оказывался в положении вне игры в первом тайме и дважды – во втором, проведя на поле все 90 минут.
На 36-й минуте Роналду забил гол, но он был отменен из-за офсайда.
Примечательно, что больше ни один из игроков из обеих команд не попадал во вне игры в этом матче.
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