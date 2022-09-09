У Роналду 4 офсайда в игре с «Сосьедадом». Больше никто из обеих команд не попадал в офсайд

Форвард 4 раза попал в офсайд в матче 1-го тура группового этапа с (0:1).

37-летний португалец дважды оказывался в положении вне игры в первом тайме и дважды – во втором, проведя на поле все 90 минут.

На 36-й минуте Роналду забил гол, но он был отменен из-за офсайда.

Примечательно, что больше ни один из игроков из обеих команд не попадал во вне игры в этом матче.

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