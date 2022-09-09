Дмитрий Комбаров: «Хотел бы возглавить «Спартак» когда-нибудь»

заявил о желании когда-нибудь возглавить .

– Вас не удивляет, что вся стратегия клуба в последние годы заключалась в том, чтобы дать порулить иностранным тренерам. Почему так?

– Такая тенденция есть. Я не знаю, в чем причина. Не могу выразить своего отношения. Руководству клуба виднее.

– И главный вопрос для нашего заголовка – вы хотели бы возглавить «Спартак»?

– Для этого надо очень хорошо поработать, набраться опыта и пройти определенный путь. Конечно, хотел бы когда-нибудь возглавить «Спартак», – сказал бывший игрок московского клуба, который тренирует питерский клуб из ФНЛ-2.