Дмитрий Комбаров о завершении карьеры: «В 34 года понимал, что предложений от топов уже не будет. А ездить по России не хотелось»

высказался о завершении профессиональной карьеры.

«Я спокойно к этому относился. У меня была хорошая карьера, поиграл в больших клубах. И в 34 года понимал, что предложений от топов уже не будет. А ездить по России не хотелось.

Спокойно завершил карьеру, никакой депрессии не возникало. Я наигрался в футбол. Хорошие моменты сохранил в памяти. Своей карьерой я доволен. Закончил на хорошей ноте – завоевали золотые медали ФНЛ», — сказал экс-игрок , и сборной России, а ныне главный тренер петербургской «Звезды» из лиги.