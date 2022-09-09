Дмитрий Комбаров о завершении карьеры: «В 34 года понимал, что предложений от топов уже не будет. А ездить по России не хотелось»

Дмитрий Комбаров высказался о завершении профессиональной карьеры.
«Я спокойно к этому относился. У меня была хорошая карьера, поиграл в больших клубах. И в 34 года понимал, что предложений от топов уже не будет. А ездить по России не хотелось.
Спокойно завершил карьеру, никакой депрессии не возникало. Я наигрался в футбол. Хорошие моменты сохранил в памяти. Своей карьерой я доволен. Закончил на хорошей ноте – «Крылья» завоевали золотые медали ФНЛ», — сказал экс-игрок «Спартака», «Динамо» и сборной России, а ныне главный тренер петербургской «Звезды» из Второй лиги.