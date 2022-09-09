Дмитрий Комбаров об уходе Федуна из «Спартака»: «Первая мысль – благодарность. Такие деньги были потрачены не просто так»

высказался об уходе из .

– Недавно в «Спартаке» случилось историческое событие – Леонид Федун избавился от акций и перестал влиять на клуб. Взгрустнули?

– Когда узнал новость, первая мысль – благодарность. Думаю, ему надо сказать спасибо за проведенные годы в клубе.

За строительство стадиона. Сколько он вложил души, денег в команду. Было очень много хороших моментов, которые порой перекрывал негатив.

Но при нем «Спартак» взял чемпионство, Кубок, Суперкубок. Хотелось бы, чтобы это происходило почаще. Но получилось так, как получилось. Я ему благодарен за эти годы в «Спартаке».

– Написали ему сообщение со словами благодарности?

– У меня нет его номера телефона.

– Самая главная история, связанная с Федуном?

– Особенного ничего не вспомню. Проводил собрания, заходил в раздевалку после игр. Особенно не контактировали, личного общения не было.

– Не создавалось ощущение, что, несмотря на бесконечное вливание денег, клуб все-таки не оправдывает этих затрат?

– Результаты были разными. Пусть и 16 лет ничего не выигрывали, но в подсознании болельщиков, руководства всегда была одна мысль – чемпионства.

Из-за долгой паузы и сформировалось такое мнение. Такие деньги были потрачены не просто так. Что-то не получилось, но это футбол.

Федун тратил свои деньги, поэтому никто не может ему предъявить. Тратил бы он меньше денег, что было бы? Никто не знает, – сказал бывший футболист красно-белых.