Моуринью про 1:2 с «Лудогорцем»: «У «Ромы» сейчас все идет не так, как надо. К счастью, мы на групповой стадии, впереди 5 матчей»

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча с «Лудогорцем» (1:2) в Лиге Европы.

«Не хочу сказать, что мы играли превосходно, это не так, но продемонстрированного было, как казалось, достаточно для того, чтобы избежать поражения. У нас были шансы забить, но все усложнилось после их гола. Мы здорово отреагировали, сравняли счет, а потом нам снова забили.

Есть ощущение, будто сейчас все идет не так, как надо. К счастью, мы на групповой стадии, а не в плей-офф. Впереди еще пять матчей. Победа в первой игре всегда ставит вас в выгодное положение, но вместо этого мы будем ощущать давление.

Мне очень грустно из-за смерти королевы. Я не чужак в Великобритании, это мой дом, мы жили там много лет. Она была прекрасной личностью. Не знаю никого, кто ее бы не уважал», – сказал Моуринью Sky Sport Italia.

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