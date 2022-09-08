Черданцев о Загитовой и «сказке сказочной»: «Подумаешь, девочка вообще фигуристка, знаменитая чемпионка. Это не повод накидываться на человека с такой ненавистью»

Георгий Черданцев в шоу «Киберэтика» высказался о критике в адрес Алины Загитовой и других медийных персон.

«Загитова сейчас бедная оговорилась, сказала «сказка сказочная». Ну подумаешь, девочка вообще фигуристка, знаменитая чемпионка там и так далее. Мне кажется, это вообще не тема для обсуждения. Ну сказка сказочная, я тоже все время говорю сказка сказочная, потому что когда ты много говоришь в прямом эфире, ну какая-то тавтология, повторы [случаются], тем более мы все время про мяч говорим, ну это неизбежно. Это не повод накидываться на человека с такой ненавистью.

Это общее отсутствие культуры, к сожалению, всеобщей, всеобъемлющей. А сейчас из-за всеобщего проникновения в интернет отсутствие этой культуры вдруг стало явным. Раньше мы об этом только догадывались, а сейчас мы с этим столкнулись как с реальностью. Ну это реальность, в которой ты живешь. Либо ты принимаешь, либо ты уходить из публичного пространства», – сказал ведущий и комментатор «Матч ТВ».

Сказочная сказка Загитовой: когда Алина говорит, мы улыбаемся