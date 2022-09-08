Маргарита Мамун: «Когда человек по ТВ говорит, что спортсмены не должны никуда ехать, хочется ему ответить: «Пройди хоть малую часть того пути, а потом будешь иметь право говорить»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике высказалась о выступлении российских спортсменов на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

– Когда наши спортсмены готовились к Олимпийским играм в , а некоторые политики говорили, что они не должны туда ехать, показав таким образом свою позицию. Я просто примерила эту ситуацию на себя, чтобы было бы, если бы мне сказали: «Ты на Игры не поедешь».

Для политиков это ничего не значит, а для спортсмена это вся жизнь, у него нет ничего, кроме мечты об Олимпийских играх. У него больше ничего нет, он семью не видит месяцами, не говоря уже о потраченном здоровье. Мы, гимнастки, в течение нескольких лет тренировались по 365 дней в году на базе в Новогорске.

И когда какой-то человек по телевизору говорит, что спортсмены не должны никуда ехать, хочется ему ответить: «Пройди сначала хоть малую часть того пути, а потом будешь иметь право говорить, какое решение принимать спортсмену».

Понятно, что мы все тренируемся на результат, на то, чтобы поднимался флаг и играл гимн России. Но чаще всего мы боремся сами с собой, преодолеваем себя и все обстоятельства, а потом чаще всего остаемся один на один со своими травмами, проблемами и препятствиями, с которыми надо справиться.

– Перед Олимпиадой-2018, когда нас лишили флага, многие ждали, что президент страны просто запретит российским спортсменам ехать в Пхенчхан. Но он этого не сделал. Получается, проявил мудрость и понимание?

– Думаю, президент не имел морального права так сделать. Если бы это случилось, то для меня это бы стало огромным разочарованием. Даже когда у нас отобрали флаг и гимн, все соперники знали, из какой мы страны.

Весь мир прекрасно знает, откуда приехали Женя Медведева и , которые своими победами до этого заслужили право выступить на Олимпийских играх.

Я считаю, что все было сделано верно. Потому что сейчас уже никто в мире и не вспомнит, был ли флаг, когда наши девочки выигрывали, и играл ли гимн, – сказала Мамун.