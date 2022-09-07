Боэли уволил Тухеля, сказав, что «Челси» хочет начать с чистого листа. Томас был удивлен и шокирован

Стали известны детали отставки из «Челси».

По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, совладелец клуба уволил Тухеля со словами: «Мы хотим начать все с чистого листа».

Отмечается, что главный тренер был очень удивлен и шокирован.

Ранее сообщалось, что новые владельцы сомневаются относительно того, подходит ли Тухель для строительства долгосрочного проекта.

Немец возглавил «Челси» в январе 2021 года. С клубом он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Почему «Челси» уволил Тухеля? Его тактика не работала? Он потерял раздевалку? Отвечаем на главные вопросы