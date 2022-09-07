Клопп о поражении в финале ЛЧ-2022: «Мы все проигрываем, почти ежедневно – в самых разных ситуациях. Вопрос в том, как мы с этим справляемся»

Главный тренер высказался о поражении в финале Лиги чемпионов-2022.

Английский клуб проиграл со счетом 0:1.

«Я в футболе очень давно. Кроме того, у меня также было достаточно практики в проигрыше некоторых финалов. Это было не так, как в первый раз. Вот почему я уже давно смирился с тем, что проигранный финал не будет стоить мне жизни. Я больше не могу это изменить. И для жизни важно научиться справляться с поражениями.

Мы все проигрываем, постоянно, почти ежедневно, еженедельно – в самых разных ситуациях. Вопрос состоит в том, как мы с этим справляемся.

Все, кого я встречал, говорили мне: «Вы должны были победить, вы явно были лучше». Но это футбол. Игра заключается не в том, кто лучше, кто больше владеет мячом, у кого больше моментов, а в том, кто использует их, и в конечном итоге выигрывает матч. И мы полностью принимаем это», – сказал Клопп.