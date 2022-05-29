Клопп о поражении от «Реала»: «Никто в раздевалке «Ливерпуля» не ощущает, что сезон был отличным. Дойти до финала ЛЧ – успех, но не тот, которого желаешь»

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Юрген Клопп подвел итоги финала ЛЧ, где «Ливерпуль» проиграл «Реалу» (0:1).

«Сейчас в раздевалке никто не ощущает, что сезон был отличным. Возможно, нам понадобится несколько часов для осознания. Мы провели хорошую, но не идеальную игру. Не думаю, что идеальная игра возможна против соперника с глубоким построением.

У нас было много ударов, но не самых лучших. Куртуа сделал два топ-сэйва. Парни пробовали все, особенно при счете 1:0, тогда мы играли так, как хотели играть раньше. Наши полузащитники были слишком глубоко. Мы хотели быть смелее во втором тайме, так мы и сказали в перерыве. 

Ощущения разные. Дойти до финала – не так уж и плохо, это своего рода успех. Но не тот успех, которого желаешь», – сказал тренер «Ливерпуля».

«Ливерпуль» подарил «Реалу» победный гол. Втроем выдернулись на Модрича и Каземиро, потом бросили Винисиуса

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