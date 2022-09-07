Мерфи предпочитает Мбаппе Холанду: «Я бы платил за возможность на него смотреть. У него есть взрывной динамизм, индивидуальность»

Экс-хавбек «Ливерпуля» Дэнни Мерфи считает Килиана Мбаппе лучше Эрлинга Холанда.
– Мбаппе – это суперзвезда. Я бы платил за возможность смотреть на него.
– Как и Холанда, не так ли?
– Нет. Я бы предпочел Мбаппе, а не Холанда. Мне нравится Эрлинг, но у Мбаппе есть этот взрывной динамизм, есть индивидуальность. Просто посмотрите на его игру, когда будет такая возможность, – сказал Мерфи.
Мбаппе оформил дубль в игре с «Ювентусом» – это его 8-й и 9-й голы в сезоне
У Холанда 25 голов за 20 матчей в ЛЧ. Месси за столько игр забил 8 мячей, Роналду – ни одного