Мерфи предпочитает Мбаппе Холанду: «Я бы платил за возможность на него смотреть. У него есть взрывной динамизм, индивидуальность»

Экс-хавбек «Ливерпуля» считает лучше .

– Мбаппе – это суперзвезда. Я бы платил за возможность смотреть на него.

– Как и Холанда, не так ли?

– Нет. Я бы предпочел Мбаппе, а не Холанда. Мне нравится Эрлинг, но у Мбаппе есть этот взрывной динамизм, есть индивидуальность. Просто посмотрите на его игру, когда будет такая возможность, – сказал Мерфи.

Мбаппе оформил дубль в игре с «Ювентусом» – это его 8-й и 9-й голы в сезоне

У Холанда 25 голов за 20 матчей в ЛЧ. Месси за столько игр забил 8 мячей, Роналду – ни одного