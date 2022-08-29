Дэнни Мерфи: «Холанд не побьет рекорд Салаха по голам за чемпионат. У него ни одного полного сезона, а вы думаете, что он сделает то, чего не делал прежде»

Экс-хавбек сравнил с .

– Если Холанд будет здоров, то забьет много голов, никаких сомнений. Но я не думаю, что он побьет рекорд Салаха по голам за сезон .

– Вы не думаете, что он доберется до 32 мячей?

– Нет. Я думаю, что это очень сложно. Ему придется избегать травм весь сезон, плюс Пеп не должен будет убирать его из состава – а в команде много сильных опций.

Думаю, будет отрезок, который Холанд проведет за пределами поля. Его история травм не впечатляет. Он еще ни одного полного сезона не провел, а вы теперь думаете, что он сделает нечто такое, чего не делал прежде.

Стойкость Салаха – одно из его достоинств. Он просто не пропускает матчи, – сказал Мерфи.