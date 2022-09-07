Тен Хаг о будущем Рэшфорда: «МЮ» контролирует ситуацию. Вижу счастливого Маркуса, он улыбается»

Эрик тен Хаг ответил на вопрос, обсуждается ли с форвардом его будущее.

Контракт англичанина с рассчитан до лета 2023 года, но у клуба есть опция продления еще на сезон.

«Разумеется. Думаю, «МЮ» контролирует ситуацию. Я вижу счастливого Маркуса и вижу, над чем мы еще можем поработать, уже посвятив последние 2,5 месяца улучшению различных аспектов.

Ему это нравится, и он хочет перенести наработки на поле. Именно это вы и видите сейчас. Но все началось с того, что он доволен. Он с радостью работает каждый день, улыбается, настроен позитивно», – сказал главный тренер «МЮ».

Рэшфорд за 6 матчей в этом сезоне забил 3 гола и отдал 2 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«МЮ» уже играет в футбол Тен Хага, но короткими отрезками. Помогают точные замены – этого хватило для победы над «Арсеналом»