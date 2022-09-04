Рэшфорд про 3:1 с «Арсеналом»: «МЮ» показал себя и выдержал испытание. Можем гордиться собой»

прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Арсеналом» (3:1).

24-летний нападающий сделал дубль в матче и отдал голевой пас.

«Игры против всегда большие, тем более они так хорошо начали сезон. Сегодня было большое испытание для нас. Мы показали себя и выдержали испытание. Можем гордиться собой. Хорошо, что мы вошли в ритм.

Было тяжело. «Арсенал» – хорошая команда, знает свои принципы игры и следует им. Хорошая команда, игра которой строится на владении мячом. Думаю, была равная игра.

В первом тайме было много пространства, которое мы не смогли использовать. Нам удалось это сделать во втором тайме», – сказал форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.