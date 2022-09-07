Тренер Киргизии: «Россию у нас очень любят и уважают. Хорошо, что сыграем с сильной командой»

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Главный тренер сборной Киргизии прокомментировал предстоящий товарищеский матч с Россией.

– Участвовали ли вы в переговорах с РФС? Насколько долго и сложно они шли?

– Не участвовал. Их вело руководство федерации, которое было на связи и с Россией, и с другими федерациями, поскольку мы искали соперников для двух матчей. Когда мне сообщили, что есть такая возможность, – конечно, я ее приветствовал.

Очень хорошо, что мы можем сыграть с сильной командой. И тем более – со сборной России, моей родной страны, которую все в Киргизии очень любят и уважают. Для нас здорово, что так получилось.

Это будет очень важная и интересная игра. Только плохо, что при таких обстоятельствах для российской сборной, – сказал Александр Крестинин.

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