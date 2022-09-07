Каррагер об увольнении Тухеля: «Шок. Я думал, что новый режим в «Челси» будет отличаться от режима Абрамовича»

отреагировал на увольнение Томаса Тухеля из «Челси».

Сегодня лондонский клуб объявил о прекращении сотрудничества с тренером.

«Это был шок, потому что я думал, что новый режим в будет отличаться от режима . Несколько дней назад я сказал, что если бы Абрамович все еще был у руля, то можно было бы бояться за из-за того, что случилось в прошлом с Жозе Моуринью, Антонио Конте, Карло Анчелотти – многими великими тренерами.

Но я действительно считал, что это может быть другой режим, так что это огромный шок.

Это было не самое лучшее начало сезона, мы это понимаем, но «Челси» просто выглядел как клуб, которому нужно было закрыть трансферное окно, набрать тот состав, который они хотят, а затем дать шанс высококлассному тренеру, чтобы в течение следующих нескольких недель или месяцев он собрал команду», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».