Тухель о покупке «Челси»: «Нет смысла скрывать, что это отвлекало. Мы единственный клуб, который так пострадал»

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Томас Тухель признался, что ситуация с продажей «Челси» отвлекала команду.

«Мы единственный клуб, который так пострадал.

Может быть, первый клуб, с которым случилось подобное. Это уникальная ситуация. Ситуация, которая является довольно сложной.

Конечно, все надеются на прояснение ситуации. Это шаги в правильном направлении. 

Мы это ждем уже давно. Нам нужна позитивная энергия и соревновательная атмосфера в клубе. Очень важно, чтобы дела шли вперед.

Думаю, нет смысла скрывать, что это отвлекало. Вопрос в том, какого уровня мы можем достичь, даже если это нас отвлекает, беспокоит или ставит в невыгодное положение. 

До паузы на матчи сборных мы выступали отлично, на результаты это никак не влияло. Это имело почти обратный эффект», – сказал главный тренер лондонского клуба.

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