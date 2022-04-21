Каррагер о тен Хаге в «МЮ»: «Гвардиола, Клопп, Тухель и Конте – четыре основные проблемы. Никто из топ-4 не обменял бы своего тренера на тен Хага»

Джейми Каррагер не уверен, что Эрик тен Хаг добьется успеха в .

«Возглавив «Манчестер Юнайтед», Эрик тен Хаг столкнулся с четырьмя основными проблемами. Их зовут , , Томас Тухель и Антонио Конте.

Вне зависимости от того, насколько хорош тен Хаг или насколько хорошо у него будет получаться на «Олд Траффорд», ему придется встретиться с лучшими тренерами мира и победить их. Это достаточно сложно, даже если нет необходимости начинать все с нуля и перестраивать состав.

Несмотря на все воодушевление, связанное с очередной перестройкой «Юнайтед», реальность такова, что ни один из клубов, сейчас идущих в топ-4, не обменял бы своего тренера на тен Хага.

Голландцу придется обратить вспять еще одну тревожную тенденцию в «Юнайтед». Клуб превратился в кладбище для тренеров и игроков. После ухода сэра никто не смог улучшить свою репутацию там.

Тен Хагу придется справиться с грузом истории, который некоторые из самых опытных тренеров нынешнего и предыдущих поколений сочли невыносимым. Работа в «Юнайтед» пережевывает тренеров. Такого нет ни в одном клубе, соперничающих с «МЮ» в Англии и Европе», – написал бывший защитник в колонке для The Telegraph.

Эрик тен Хаг – новый тренер «МЮ». Обошел в гонке Почеттино и до конца сезона остался в «Аяксе», чтобы выиграть третье чемпионство