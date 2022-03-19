Тухель о новом владельце «Челси»: «Раз клуб покупают за такие деньги, это ради трофеев и побед, а не для заработка»

рассказал, что ждет от новых владельцев «Челси».

В начале марта объявил о предстоящей продаже лондонского клуба.

Сделка оценивается примерно в 2-3 миллиарда фунтов.

«Если кто-то купит клуб за такие деньги, для него это будет вызов самого высокого уровня. Значит, это ради трофеев, ради побед и стремления быть лучшим.

Здесь не идет речь о развитии проекта или зарабатывании денег благодаря клубу», – сказал Тухель.

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