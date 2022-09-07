«Хвича представляет собой огромную угрозу для «Ливерпуля». Мои друзья сказали, что сейчас он лучший игрок в Италии». Бенитес о матче «красных» с «Наполи»

Рафаэль Бенитес считает, что Хвича Кварацхелия будет очень опасен для ворот «Ливерпуля».
Сегодня английский клуб сыграет с «Наполи» на выезде в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.
«Имя Кварацхелии незнакомо многим людям, но он представляет собой огромную угрозу для «Ливерпуля».
Когда я разговаривал с итальянскими друзьями на выходных, они сказали мне, что сейчас он лучший игрок в Италии. Другие люди могут называть других игроков, но в чем все могут согласиться, так это в том, насколько хорошо Кварацхелия приспособился к Серии А», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля».