«Хвича представляет собой огромную угрозу для «Ливерпуля». Мои друзья сказали, что сейчас он лучший игрок в Италии». Бенитес о матче «красных» с «Наполи»

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Рафаэль Бенитес считает, что Хвича Кварацхелия будет очень опасен для ворот «Ливерпуля».

Сегодня английский клуб сыграет с «Наполи» на выезде в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча – в 22:00 по московскому времени. 

«Имя Кварацхелии незнакомо многим людям, но он представляет собой огромную угрозу для «Ливерпуля».

Когда я разговаривал с итальянскими друзьями на выходных, они сказали мне, что сейчас он лучший игрок в Италии. Другие люди могут называть других игроков, но в чем все могут согласиться, так это в том, насколько хорошо Кварацхелия приспособился к Серии А», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля»

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