«Хвича представляет собой огромную угрозу для «Ливерпуля». Мои друзья сказали, что сейчас он лучший игрок в Италии». Бенитес о матче «красных» с «Наполи»

считает, что будет очень опасен для ворот «Ливерпуля».

Сегодня английский клуб сыграет с на выезде в 1-м туре группового этапа чемпионов. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

«Имя Кварацхелии незнакомо многим людям, но он представляет собой огромную угрозу для «Ливерпуля».

Когда я разговаривал с итальянскими друзьями на выходных, они сказали мне, что сейчас он лучший игрок в Италии. Другие люди могут называть других игроков, но в чем все могут согласиться, так это в том, насколько хорошо Кварацхелия приспособился к Серии А», – сказал бывший главный тренер .