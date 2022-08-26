Клопп о группе ЛЧ: «Ливерпуль» ждет настоящая проверка. С «Аяксом» недавно были два очень тяжелых матча, а с «Наполи» встречаемся часто, он нас знает»

Главный тренер оценил жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов.

Мерсисайдцы выступят в группе с , и «Рейнджерс».

«Все клубы высокого уровня, с историей, я бы сказал, что шансы есть у всех. Хорошая новость заключается в том, что и у нас в том числе.

Это не то соревнование, в котором можно искать какие-то легкие пути, стандарты здесь всегда невероятно высоки.

В этом году групповой этап займет меньше времени, чем обычно, так что нужно быть готовыми не только к соперникам, но и к новому ритму.

Но нам не придется слишком уж глубоко копать в поисках информации о соперниках. Лишь пару лет назад мы провели два очень тяжелых матча против «Аякса», а с «Наполи» мы встречаемся довольно часто, поэтому немало знаем о нем, а он – о нас. Но нас ждут и новые уроки, как всегда.

«Рейнджерс» – новый для нас соперник, но и его мы знаем. У него были интересные последние годы, команда здорово поработала, чтобы пройти на групповой этап.

Сейчас понятно лишь то, что все шесть матчей будут очень напряженными. Я заинтригован. Это очень хорошая группа, в которой нас ждет настоящая проверка», – сказал Клопп.

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