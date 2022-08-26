Клопп о группе ЛЧ: «Ливерпуль» ждет настоящая проверка. С «Аяксом» недавно были два очень тяжелых матча, а с «Наполи» встречаемся часто, он нас знает»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов.
Мерсисайдцы выступят в группе с «Аяксом», «Наполи» и «Рейнджерс».
«Все клубы высокого уровня, с историей, я бы сказал, что шансы есть у всех. Хорошая новость заключается в том, что и у нас в том числе.
Это не то соревнование, в котором можно искать какие-то легкие пути, стандарты здесь всегда невероятно высоки.
В этом году групповой этап займет меньше времени, чем обычно, так что нужно быть готовыми не только к соперникам, но и к новому ритму.
Но нам не придется слишком уж глубоко копать в поисках информации о соперниках. Лишь пару лет назад мы провели два очень тяжелых матча против «Аякса», а с «Наполи» мы встречаемся довольно часто, поэтому немало знаем о нем, а он – о нас. Но нас ждут и новые уроки, как всегда.
«Рейнджерс» – новый для нас соперник, но и его мы знаем. У него были интересные последние годы, команда здорово поработала, чтобы пройти на групповой этап.
Сейчас понятно лишь то, что все шесть матчей будут очень напряженными. Я заинтригован. Это очень хорошая группа, в которой нас ждет настоящая проверка», – сказал Клопп.
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