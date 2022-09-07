Клопп о 3 поражениях его команд в гостях у «Наполи»: «У меня позднее зажигание – иногда нужно больше времени, чтобы добиться чего-то»

Юрген Клопп поделился мыслями перед матчем «Ливерпуля» с «Наполи» в Лиге чемпионов.

Команды немецкого тренера неудачно играют с «Наполи» в гостях – в 2013 году проиграла его дортмундская «Боруссия», а в 2018-м и 2019-м – «Ливерпуль».

«Мы никогда не побеждали здесь, но довольно часто выходили в финал Лиги чемпионов, когда играли с «Наполи» на групповом этапе. Возможно, это случалось дважды, один раз – когда я работал с «Дортмундом».

У меня позднее зажигание – иногда требуется больше времени, чтобы добиться чего-то. Нам нужно сыграть лучше, чем в трех предыдущих матчах.

«Наполи» – молодая, но очень хорошая команда. Я не на 100 процентов уверен, но, кажется, не так давно вокруг «Наполи» была нервная обстановка, из команды уходили игроки. Теперь у них все наладилось. Зелиньски остался, и вокруг него они могут строить команду», – сказал тренер «Ливерпуля».

Матч «Наполи» и «Ливерпуля» состоится сегодня, 7 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. На сайте будет доступна и видеотрансляция матча.