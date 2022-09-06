Лучано Спаллетти: «Ливерпуль» играет в тотальный футбол и пытается не давать вам дышать. Но «Наполи» хочет победить»

Главный тренер поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем».

«Лига чемпионов – это как парк развлечений. В раздевалке играет другая музыка, футболисты выбирают другие композиции под это соревнование. В воздухе витает волнение. Это награда за то, чего мы добились в прошлом сезоне.

Даже тогда, когда вы думаете, что идеально все выполнили и сделали все, что требовалось, футболисты способны создать вам проблемы. Нужно сохранять концентрацию на протяжении всего матча и быть готовыми ко всему.

Эти игроки «Наполи» показывают, что способны влюбить в себя стадион имени Марадоны. Они хорошо тренируются, у них видна страсть к футболу, к этой футболке, к своим партнерам. Я уверен, что завтра мы отлично выступим – как с «Лацио» в последнем матче.

Мы вернулись в чемпионов после перерыва и встречаемся с одной из главных команд в истории турнира. Но мы хотим, чтобы выступление соответствовало нашим стандартам, хотим выйти на поле не ради похвалы и комплиментов, а ради того, чтобы попытаться выиграть. Мы постараемся донести это послание.

Против «Ливерпуля» надо показывать лучшую игру, он играет в тотальный футбол, легко переводит мяч между линиями. Он постоянно пытается не давать вам дышать. «Ливерпуль» верит в себя и хорошо понимает, насколько он силен», – сказал Спаллетти.