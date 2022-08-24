«ПСЖ» обсуждает трансфер Рафиньи с «Трабзонспором» и надеется поскорее продать хавбека

Полузащитник Рафинья Алькантара близок к тому, чтобы покинуть «ПСЖ».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, парижане ведут переговоры с «Трабзонспором». Для турецкого клуба 29-летний игрок является приоритетной целью, однако прийти к соглашению пока не удалось.
«ПСЖ» надеется как можно скорее продать Рафинью и точно не намерен оставлять его в клубе.
Бразилец принадлежит французскому клубу с 2020 года. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
«ПСЖ» хочет продать Рафинью Алькантару за 5 млн евро. «Барселона» получит 35% от суммы трансфера