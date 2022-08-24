«Спартак» договорился с Ганаго, но для форварда «Ланса» этот вариант не приоритетный

«Спартак» работает над трансфером форварда «Ланса» Игнатиуса Ганаго.
Московский клуб согласовал с 23-летним нападающим условия личного контракта.
Тем не менее этот вариант не является приоритетным для камерунца. Интерес к нему проявляют и другие команды, в том числе «Галатасарай» и «Олимпиакос».
В то же время Ганаго не исключает, что останется в «Лансе». Он не горит желанием уходить и намерен проявить себя в этом сезоне.
В текущем розыгрыше Лиги 1 форвард трижды выходил на замену после 75-й минуты и не отметился результативными действиями.
Ганаго забил 5 голов в 28 матчах чемпионата Франции в прошлом сезоне. Его статистика – здесь.