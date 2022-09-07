Директор «Аякса» об уходе Антони за 95+5 млн евро: «МЮ» выбрал очень плохое время. Мы не хотели его продавать»

Спортивный директор недоволен поведением «Ман Юнайтед» в переговорах по Антони.

На последней неделе трансферного окна английский клуб купил вингера у «Аякса» за 95+5 млн евро.

«Я понимаю злость Схройдера. Я был тренером, так что знаю, насколько сильно мешает уход лучшего игрока в последнюю минуту. Мы не хотели его продавать. Мы хотели сохранить Антони.

выбрал очень плохое время для предложения. Последние несколько дней [трансферного окна] были лихорадочными, ведь «Аякс» уже прошел через серьезную перестройку после ухода многих важных игроков летом. Было очень сложно оставить нашего тренера с такой потерей.

Мы потеряли игроков стартового состава, хотя к лету мы подходили с совершенно иными ожиданиями. Мы пытались сохранить игроков, чтобы хорошо выступить в Лиге чемпионов и продолжить добиваться успеха. Об этом мы говорили и с Алфредом.

Конечно, мы знали, что потери будут. Но никто не представлял, что наших игроков купят за такие деньги», – сказал Джерри Хамстра в интервью De Telegraaf.

Антони просил сделать его крупнейшей продажей в истории Эредивизи. Получилось: обошел Де Йонга и Де Лигта

Бунт в разобранном «Аяксе»: два игрока бойкотировали тренировку, требуя трансферы в АПЛ