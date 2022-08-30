«МЮ» объявил о переходе Антони из «Аякса» за 100 млн евро с учетом бонусов

Полузащитник «Аякса» Антони переходит в .

Оба клуба подтвердили договоренность о трансфере 22-летнего вингера.

Сумма сделки составит 95 млн евро, еще пять миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

В ближайшее время бразилец пройдет медосмотр и подпишет контракт с «МЮ» – до 2027 года с возможностью продления.

За вингер выступал с 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 82 матча и забил 24 гола.

в последний раз выходил на поле 14 августа. За 2 матча в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов у него 1 гол и 2 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.