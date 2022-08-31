Тренер «Аякса» Схройдер о требовании Антони продать его в «МЮ»: «Думаешь: «Ты же просто гребаный игрок». Странное поведение»

Тренер «Аякса» Алфред Схройдер возмущен поведением Антони, перешедшего в «Ман Юнайтед».
За несколько дней до трансфера вингер дал интервью, в котором прямо заявил о желании покинуть «Аякс».
«Я считаю его поведение странным. Жаль, что так получилось.
Лично я думаю, что это очень плохо. Также я злюсь на это.
Когда ты тренер, такое поведение разочаровывает. Ты думаешь: «Ты же просто гребаный игрок», – сказал Схройдер в интервью Ziggo Sport.
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