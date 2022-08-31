Тренер «Аякса» Схройдер о требовании Антони продать его в «МЮ»: «Думаешь: «Ты же просто гребаный игрок». Странное поведение»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Алфред Схройдер Антони брань контент Футбол

Тренер «Аякса» Алфред Схройдер возмущен поведением Антони, перешедшего в «Ман Юнайтед».

За несколько дней до трансфера вингер дал интервью, в котором прямо заявил о желании покинуть «Аякс».

«Я считаю его поведение странным. Жаль, что так получилось.

Лично я думаю, что это очень плохо. Также я злюсь на это.

Когда ты тренер, такое поведение разочаровывает. Ты думаешь: «Ты же просто гребаный игрок», – сказал Схройдер в интервью Ziggo Sport.

Три года назад Антони играл в «Сан-Паулу» и стоил 5 млн евро. Откуда теперь ценник для «МЮ» – 100 млн?

Антони просил сделать его крупнейшей продажей в истории Эредивизи. Получилось: обошел Де Йонга и Де Лигта

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные