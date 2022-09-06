Тухель о 0:1 с «Динамо» Загреб: «Все как всегда: «Челси» неплохо начал, не реализовал полумоменты, пропустил одну контратаку, и с этого момента нам стало трудно»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча с загребским «Динамо».
Лондонская команда потерпела поражение со счетом 0:1 в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Это было недостаточно хорошее выступление с нашей стороны. Все как всегда: мы неплохо начали, не реализовали свои полумоменты, затем очень легко мы пропустили одну контратаку, и с этого момента нам стало трудно».
О главном разочаровании
«Их слишком много, чтобы проанализировать. Я – часть этого. Мы явно находимся не там, где должны быть и где мы можем быть. Так что все зависит от меня, все зависит от нас, мы должны найти решения. На данный момент нам не хватает всего».
Об Обамеянге
«Сегодня я не буду говорить об отдельных игроках. Мы играем как команда, мы проигрываем как команда», – сказал Тухель.