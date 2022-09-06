Тухель о 0:1 с «Динамо» Загреб: «Все как всегда: «Челси» неплохо начал, не реализовал полумоменты, пропустил одну контратаку, и с этого момента нам стало трудно»

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча с загребским «Динамо»

Лондонская команда потерпела поражение со счетом 0:1 в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. 

«Это было недостаточно хорошее выступление с нашей стороны. Все как всегда: мы неплохо начали, не реализовали свои полумоменты, затем очень легко мы пропустили одну контратаку, и с этого момента нам стало трудно». 

О главном разочаровании

«Их слишком много, чтобы проанализировать. Я – часть этого. Мы явно находимся не там, где должны быть и где мы можем быть. Так что все зависит от меня, все зависит от нас, мы должны найти решения. На данный момент нам не хватает всего». 

Об Обамеянге 

«Сегодня я не буду говорить об отдельных игроках. Мы играем как команда, мы проигрываем как команда», – сказал Тухель.

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