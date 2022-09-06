Тухель о 0:1 с «Динамо»: «Челси» не хватало решимости, точности и, возможно, кровожадности»

рассказал, чего не хватило «Челси» в матче с загребским «Динамо».

Лондонская команда потерпела поражение со счетом 0:1 в 1-м туре группового этапа чемпионов.

– Вы выглядите очень расстроенным и, кажется, очень злым, не могли бы вы подвести итоги матча?

– Конечно, я злюсь на себя, я злюсь из-за нашего выступления. Мы были недостаточно точны, недостаточно агрессивны с мячом, недостаточно решительны, недостаточно хороши индивидуально, недостаточно хороши коллективно.

– Связано ли это с предсезонной подготовкой? Сколько футболистов находятся на пике формы?

– На данный момент не так уж много. Мне нужно найти решение и найти причину этого. Очевидно, что они не набрали кондиции в разной степени, и я не знаю, какова первопричина сегодняшнего выступления. Мы были недостаточно решительны, нам не хватало голода, мы действовали недостаточно интенсивно для того, чтобы делать то, что нужно, на самом высоком уровне.

– вас удивило?

– Нет. Мы увидели то, что ожидали, и получили то, что получили. Мы хорошо провели первые 15-20 минут, но затем нам не хватало решимости, точности и, возможно, даже кровожадности.

Очевидно, что анализировать это – моя работа, так что я продолжу анализировать. Нам нужно играть намного лучше. Еще ничего не закончилось, мы не довольны нашими результатами, мы не довольны тем, как мы играем в целом, но я думал, что мы на правильном пути. Я немного удивлен сегодняшним выступлением, – сказал главный тренер .