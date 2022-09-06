Киоун о голе «Динамо»: «Невероятно! Фофана, с его-то скоростью, должен был справиться. Тухель, наверное, поражался, как Оршичу удалось забить»

Мартин Киоун остался недоволен действиями защитника «Челси» Уэсли Фофана.
На 14-й минуте матча Лиги чемпионов с загребским «Динамо» футболист «синих» не сумел остановить хавбека Мислава Оршича, пробежавшего с мячом от центрального круга до штрафной площади и забившего единственный гол в матче.
«Это невероятно! Я действительно считал, что Фофана, с его-то скоростью, должен справиться с ним.
Тухель, наверное, смотрел на все это и поражался, как [Оршичу] удалось забить такой мяч», – сказал экс-защитник «Арсенала».
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