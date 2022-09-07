Гвардиола о Холанде: «У Эрлинга невероятное голевое чутье. Его показатели за всю карьеру очень похожи на нынешние»

Главный тренер «Манчестер Сити» подвел итоги матча с «Севильей».

Англичане одержали победу со счетом 4:0 в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

О том, доволен ли он игрой

«С точки зрения результата – да. Мы провели не очень хороший первый тайм, мы хотели атаковать слишком быстро. Когда они играли лучше, мы забили второй гол благодаря блестящему действию Фила [Фодена]. После этого все стало просто».

О Холанде

«Я думаю, что его показатели на протяжении всей карьеры очень похожи [на нынешние]. Так что у него невероятное голевое чутье.

Мы забили невероятное количество мячей, поэтому мы хотим продолжать в том же духе. В следующую субботу будет еще один бой – против «Тоттенхэма», так что, надеюсь, он сможет продолжать забивать голы».

О Фодене

«У Фила есть невероятная черта: в последнее время он играет не так хорошо, как обычно, но он всегда делает свою работу, всегда бегает и всегда борется за команду. Я уверен, что сегодняшний гол и голевая передача помогут ему».

О дебюте Аканджи

«Очень хороший. Он провел всего полторы тренировки, не более того. Но мы знали, что он силен и умело обращается с мячом. подарил мне и клубу фантастического игрока», – сказал Гвардиола.