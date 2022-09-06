Пеп Гвардиола: «Ман Сити» не выиграет ЛЧ, если взвалит все на Холанда»

Пеп Гвардиола не считает, что возможная победа «Ман Сити» в Лиге чемпионов зависит от Эрлинга Холанда.
«Если мы взвалим все на плечи Эрлинга, то не выиграем Лигу чемпионов. Мы стараемся помогать ему забивать голы. Мы убедили его перейти сюда, так как он почувствовал, что у нас нет нападающих, и здесь он сможет много играть.
Я понимаю, что все говорят об Эрлинге, но у меня в составе три или четыре новых игрока. Я хочу, чтобы они адаптировались.
Надеюсь, Холанд сможет помочь нам, но мы не выиграем только из-за него и не проиграем только из-за него. У него есть особенные качества. Возможно, он способен решить проблемы, которые у нас есть. Но хорошо играть должна вся команда», – сказал тренер «Манчестер Сити».
За шесть стартовых матчей в АПЛ 22-летний нападающий забил 10 голов и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.
Сегодня «Манчестер Сити» в гостях сыграет с «Севильей» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.