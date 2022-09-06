Пеп Гвардиола: «Ман Сити» не выиграет ЛЧ, если взвалит все на Холанда»

не считает, что возможная победа в Лиге чемпионов зависит от .

«Если мы взвалим все на плечи Эрлинга, то не выиграем Лигу чемпионов. Мы стараемся помогать ему забивать голы. Мы убедили его перейти сюда, так как он почувствовал, что у нас нет нападающих, и здесь он сможет много играть.

Я понимаю, что все говорят об Эрлинге, но у меня в составе три или четыре новых игрока. Я хочу, чтобы они адаптировались.

Надеюсь, Холанд сможет помочь нам, но мы не выиграем только из-за него и не проиграем только из-за него. У него есть особенные качества. Возможно, он способен решить проблемы, которые у нас есть. Но хорошо играть должна вся команда», – сказал тренер «Манчестер Сити».

За шесть стартовых матчей в 22-летний нападающий забил 10 голов и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.

Сегодня «Манчестер Сити» в гостях сыграет с «Севильей» в матче группового этапа .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.