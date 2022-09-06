Ковачич отдал всю свою экипировку сотрудникам стадиона загребского «Динамо». Хавбек «Челси» уходил с «Максимира» в одних трусах и шлепанцах

отдал всю свою экипировку персоналу стадиона загребского «Динамо».

В 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов потерпел поражение со счетом 0:1. После матча полузащитник лондонской команды отдал работникам стадиона «Максимир» всю экипировку и покидал арену в одних трусах и шлепанцах, пишет журналист Низаар Кинселла.

Позже футболист оделся, чтобы дать короткое интервью хорватским СМИ.

Ковачич присоединился к системе в 13-летнем возрасте – в 2007 году. За основную команду он выступал с 2010 по 2012 год.