Ковачич отдал всю свою экипировку сотрудникам стадиона загребского «Динамо». Хавбек «Челси» уходил с «Максимира» в одних трусах и шлепанцах

Матео Ковачич отдал всю свою экипировку персоналу стадиона загребского «Динамо».
В 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов «Челси» потерпел поражение со счетом 0:1. После матча полузащитник лондонской команды отдал работникам стадиона «Максимир» всю экипировку и покидал арену в одних трусах и шлепанцах, пишет журналист Низаар Кинселла.
Позже футболист оделся, чтобы дать короткое интервью хорватским СМИ.
Ковачич присоединился к системе «Динамо» в 13-летнем возрасте – в 2007 году. За основную команду он выступал с 2010 по 2012 год.