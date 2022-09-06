Комличенко о своем пенальти в матче с «Торпедо»: «Пробил коряво, по центру, вообще ужас. Мастерства, значит, нет»

заявил, что ужасно пробил пенальти в матче с .

Игроки «Ростова» дважды перебили 11-метровый в матче 8-готура Мир (1:0). Вратарь Егор Бабурин взял удары Егора Голенкова и Николая Комличенко, но при этом вышел с линии. Максим Осипенко реализовал третью попытку.

– Что это было в конце матча?

– Сначала бил Голенков, потом я – Бабура прочитал. Я решил поменять (манеру удара) пробил плохо, по центру.

– Как – плохо?

– Коряво, вообще ужас. Катастрофа.

– Как это происходило – как вы решали, кому бить?

– Стояли, общались. Должен был бить Полоз, его Георгич назначил. Но Полоза поменяли. Второго варианта не было. Сейчас, думаю, будет Осипенко. Нельзя так бить, четыре подряд в чемпионате не забили. Катастрофа.

– Вам стыдно?

– Да. Конечно. Мастерства, значит, нет. Это наши моменты, которые обязаны реализовывать.

– Максимально жестко играл соперник?

– Мы были готовы, соперник получил 8 карточек. Главное нам было не проигрывать в центре борьбу, выигрывать подбор. Важно выигрывать борьбу. Поэтому и пенальти заработали, что выиграли борьбу. Но мне стыдно – столько моментов, столько ударов, мы обязаны выигрывать такие матчи. Но и Бабуре надо отдать должное, он доказал, что квалифицированный вратарь. Но и мы обязаны забивать – столько моментов…

– Впереди «Спартак».

– Суперигра. Жалко, что опять, как в чемпионате, не будет много болельщиков. Кубок был – кайф, полный стадион. Соскучился по тому, когда много болельщиков.

– Чем объяснить такое взаимопонимание с Уткиным?

– Это необъяснимо. Чувствуем друг друга. Мы не пересекались в командах, по «Краснодару» знал его, но вместе не играли, – сказал нападающий .