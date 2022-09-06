Дель Пьеро о Гвардиоле: «Пока вы пытаетесь повторить за ним, он уже на шаг впереди. Каждый год что-нибудь придумывает»

высказался о главных тренерах и .

«Гвардиола каждый год что-нибудь придумывает – в том числе по ходу сезона. Пока вы пытаетесь повторить за ним, он уже на шаг впереди.

Это в какой-то степени справедливо и по отношению к Анчелотти, он тоже всегда опережает остальных и помогает своим футболистам не чувствовать напряжения. Он относится к вам как ко взрослому, но в то же время по-отечески. Нужно относиться к нему уважительно и понимать, что он всегда на твоей стороне. Он приятный человек, таких непросто найти в этом мире», – сказал экс-форвард «Ювентуса» La Gazzetta dello Sport.