Дель Пьеро о Гвардиоле: «Пока вы пытаетесь повторить за ним, он уже на шаг впереди. Каждый год что-нибудь придумывает»

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Алессандро Дель Пьеро высказался о главных тренерах «Манчестер Сити» и «Реала».

«Гвардиола каждый год что-нибудь придумывает – в том числе по ходу сезона. Пока вы пытаетесь повторить за ним, он уже на шаг впереди.

Это в какой-то степени справедливо и по отношению к Анчелотти, он тоже всегда опережает остальных и помогает своим футболистам не чувствовать напряжения. Он относится к вам как ко взрослому, но в то же время по-отечески. Нужно относиться к нему уважительно и понимать, что он всегда на твоей стороне. Он приятный человек, таких непросто найти в этом мире», – сказал экс-форвард «Ювентуса» La Gazzetta dello Sport.

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